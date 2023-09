« Le Bord du monde est vertical » de Simon Parcot

Cet ouvrage, qui tient davantage du conte que du roman, paru aux éditions le Mot et le Reste en 2022, a été lauréat de deux prix, et sélectionné pour plusieurs autres. L'action prend place en montagne, dans un décor imaginaire et poétique.

L'auteur réside dans le massif des Ecrins en Isère. © Radio France - DR