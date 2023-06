"Le bureau des affaires occultes" tome 3, Eric Fouassier en signature à Montélimar pour son tome 3

Epidémie de choléra, série de meurtres sanglants dans le Paris du 19ème siècle. L'inspecteur Valentin Verne revient pour une troisième aventure dans "Les nuits de la peur bleue". Eric Fouassier, en signature ce mercredi à Montélimar, est notre invité dans Toujours à la page.

Le bureau des affaires occultes d'Eric Fouassier est une série de polars historiques multiplement primée. On y suit les enquêtes de l'Inspecteur Valentin Verne au coeur d'une Paris du 19ème siècles obscur et mouvementé.

Dans ce troisième volume, intitulé Les nuis de la peur bleu, un meurtrier sème dans Paris des cadavres auxquels il retire systématiquement un organe. La capitale est par ailleurs touchée par une épidémie de choléra, maladie connue à l'époque sous le nom de "peur bleue"

Missionné par le chef de la sûreté Vidocq, Verne mène l'enquête aux côtés d'un ancien Mamelouk des armées napoléoniennes, d'un escroc repenti et de la belle Aglaé avec qui la romance est de mise.

"Dans cette épidémie de choléra de 1832, il y a plein de points communs avec ce qu'on a connu avec la Covid"

Fou d'histoire, Eric Fouassier nous fait croiser la route du Marquis de Lafayette et de George Sand. L'auteur est aussi Docteur en Pharmacie, on en apprend donc beaucoup sur les connaissances et recherches médicales de l'époque. Histoire, science, mystère, amour se mêlent à de belles pointes d'humour. Eric Fouassier ponctue son récit d'images truculentes et de clins d'oeil appuyés, qui rendent le voyage dans le temps encore plus divertissant. C'est sans nul doute cette belle alchimie qui a su séduire des centaines de milliers de lecteurs du Bureau des affaires occultes pour la plus grande joie de l'auteur, qui prépare déjà le tome 4 du bureau et nous livre dans cette interview quelques informations exclusive sur les prochaines aventures de Valentin Verne.

"C'est une très très belle aventure. Je suis ravi de me rendre dans les librairies, dans les médiathèques, sur les salons, pour rencontrer les lecteurs."

Le bureau des affaires occultes, tome 3 Les nuits de la peur bleue d'Eric Fouassier est paru chez Albin Michel.

Eric Fouassier sera en rencontre-signature à la Nouvelle librairie Baume de Montélimar le mercredi 14 juin 2023 à 19h.