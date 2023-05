"Montagnes dissidentes", une enquête sur les origines du Protestantisme drômois

Jacques Mouriquand remonte aux sources du protestantisme dans la montagne drômoise et retrace le parcours d'insoumission et de persécution que fut celui des populations montagnardes, bien avant la Réforme.

Jacques Mouriquand publie Montagnes dissidentes : enquête sur les hérésies alpines chez Ampelos. Cette enquête journalistique nous plonge notamment au coeur des reliefs du crestois et du diois, théâtre des siècles durant d'idées contestataires et hérétiques. C'est là, à mi chemin entre Valence et Milan, que s'implantèrent les Vaudois, des chrétiens dissidents du catholicisme. Pourquoi, dans ces régions escarpées, se soumettait-on difficilement à l'ordre féodal et à l'autorité du clergé. Pourquoi la Réforme y a-t-elle trouvé un terreau fertile où s'enraciner ? Jacques Mouriquand explore le lien entre la géographie du lieu, l'esprit insoumis de ses habitants et leur adhésion au protestantisme.