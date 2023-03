"Ni vu ni connu" : Les tribulations d'un étudiant en médecine à Lyon et Annonay dans les années 70

Un jeune externe en médecine, un mentor qui a tendance à se débarrasser de ses patients, un vieux gourou qui ne veut pas mourir, une intrigue un peu foutraque à travers laquelle l'ancien cardiologue ardéchois Vincent Larivière, nous livre son regard sur la médecine d'hier et de demain.

Hubert de Gamotte descend d'une vieille famille aristocratique du Dauphiné. Orphelin, il marche dans les pas de son oncle Sigismond et veut devenir médecin. C'est en 1973 qu'il débarque comme externe à l'Hôpital de la Croix Rousse à Lyon, où son chemin croise celui d'un drôle de patient qui, bien que rapidement décédé, se met à le hanter. Si l'on ajoute à cela que les patients de Sigismond ont une fâcheuse tendance à tomber comme des mouches, Hubert se rend vite compte que la médecine qu'il attendait n'est pas tout à fait au rendez-vous.

"Ce sont des souvenirs d'étudiants en médecine. C'est romancé mais ça commençait un peu à ça quand j'ai commencé."

Vincent Larivière a longtemps sévi comme cardiologue à l'hôpital d'Annonay. Et c'est en partie là qu'il a choisi de baser l'action de son second roman. Ce poste d'externe à Lyon il l'a aussi occupé et c'est avec talent qu'il nous décrit un métier qui a depuis bien changé.

"C'est aigre doux comme roman. Ily a de l'humour noir. Il faut lire à plusieurs niveaux"

Ni vu ni connu, un roman, un brin foutraque qui livre en filigrane la réflexion de l'auteur sur le passé et l'avenir de la médecine en France.

Ni vu ni connu de Vincent Larivière est paru chez Jet d'Encre