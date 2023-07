"Qu'importe la couleur du ciel" de Valérie Cohen, suspense et psychogénéalogie

Que pèse le vécu de vos ancêtres dans vos choix de vie ? Savez-vous tout de vos origines ? Qui constitue vraiment votre famille ? Le jour où la jeune Mila s'offre un test ADN, c'est toute sa famille qui tremble sur ses fondations.

Qu'importe la couleur du ciel de Valérie Cohen vient de paraitre en Poche, chez J'ai lu. On y retrouve la plume sensible et pleine de grâce de l'autrice, qui y explore le thème de la psychogénéalogie.

Sibylle et Gisèle, deux amies de toujours, sont à l'hiver de leur vie. Sibylle était sage femme et n'a pas eu d'enfant. Gisèle couturière a eu une fille et une petite fille. De cette lignée, les hommes semblent très absent.Ce petit monde forme une famille de coeur très soudée, loin des schéma classiques et des convenances.

Jusqu'au jour où la petite fille de Gisèle, décide de faire l'un de ces test ADN qui nous révèle nos origines. Les résultats pour le moins inattendus, vont obliger Sibylle et Gisèle à déterrer de lourds secrets de famille.

"Je voulais raconter l'histoire de générations de femmes qui s'interrogent sur ce qu'est vraiment une famille. Les liens du coeur, du sang. J'ai voulu détricoter toutes les forces occultes qui sous-tendent la famille." Valérie Cohen

Valérie Cohen interroge le poids des secrets de famille et la transmissions de schémas dysfonctionnels. Faisant parler chaque personnage à la première personnes, l'autrice nous plonge avec beaucoup de justesse dans les circonvolutions des pensées de Sybille et Gisèle et notamment dans les tours et les détours qu'elle font pour maintenir en sommeil leurs souvenirs douloureux. Chez Mila la petite fille et sa mère Barbara, on a le sentiment que la psyché boîte sans se rendre compte qu'elle boîte depuis toujours avec une épine dans le pied. La question étant : une fois l'épine enlevée, comment réapprendre à marcher ?

"Ce qui est important, c'est de réfléchir à son arbre généalogique. Et de passer d'un arbre que l'on subit à un arbre qui nous nourrit" Valérie Cohen

Qu'importe la couleur du ciel, c'est un roman psychologique, magnifiquement écrit; mais aussi un livre qui se lit comme un polar. Valérie Cohen nous met face à un véritable puzzle, dont elle distille les pièces avec une savante parcimonie. Le motif final n'apparait qu'à la toute fin du roman que vous aurez vraiment du mal à lacher. Qu'importe la couleur du ciel de Valérie Cohen, à dévorer en poche, chez J'ai lu.