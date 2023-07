SELECTION ETE : "Les Tisserands de la Licorne", retour sur les terres d'origines de Françoise Bourdon

Pour les fans de l'autrice nyonsaise, il y a deux rendez-vous annuels à ne pas manquer : la sortie à l'automne d'un nouveau roman et la réédition aux beaux jours de l'un de ses anciens titres. "Les Tisserands de la Licorne", initialement paru en 2005, nous emmène dans ses Ardennes natales.

Avec Les Tisserands de la Licorne, direction les Ardennes, terres d'origine de Françoise Bourdon. Nous sommes en 1869, dans un petit village qui porte le nom du saint patron des tisserands, Saint Blaise. Joséphine a dix huit ans. Elle a a perdu sa mère à l'âge de huit ans et est élevée par un père alcoolique et violent. Comme toutes les femmes du village, elle est destinée à consacrer sa vie au tissage de drap. Mais le jour où son père la gifle devant tout le village, elle décide de partir tenter sa chance à Sedan pour y créer sa propre manufacture. Là, elle rencontre Jérôme, fils des puissants propriétaires de la Licorne, une fabrique de draps vieille de deux siècles. La romance s'en mêle, la guerre de 1870 aussi. Joséphine doit porter seule le fruit de son amour dans un monde qui n'est pas plus tendre pour les femmes que pour les ouvriers. Forte et engagée, elle se construit seule contre tous dans une France tourmentée.

"Nous sommes arrivés dans le Nyonsais en octobre 2001. De 2002 à 2005, j'ai continué à écrire des romans se déroulant dans les Ardennes. Je n'osais pas écrire sur ma région d'adoption. Il fallait que je m'imprègne à fond des traditions et de l'espace géographique. Donc [Les Tisserands de la Licorne] a été écrit à Nyons" Françoise Bourdon

Au 19ème siècle, la draperie de Sedan est réputée l'une des meilleures de France. Elle se vend au-delà des frontières. Avec le talent qu'on lui connait, Françoise Bourdon nous fait découvrir un savoir-faire perdu dans les plus fins détails. Les Tisserands de la Licorne se déroule sur plusieurs décennies de vie de son héroïne. Françoise Bourdon parcours ainsi avec nous l'histoire d'une mutation industrielle et du syndicalisme dans les régions de l'Est de la France.

Les Tisserands de la Licorne de Françoise Bourdon reparait aux Presses de la Cité, collection Terres de France.