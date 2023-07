"Un été à Caméline" d'Aurélie Haderlé, une déclaration d'amour à la Provence

Après le décès de sa mère, Naïs revient à Caméline, au pied du Ventoux. Là, au coeur des champs de lavande, elle va enfin faire l'apprentissage du bonheur.

itw

Caméline n'existe pas. Mais Aurélie Haderlé a mis dans ce petit village perché imaginaire tout ce qu'elle aime des villages de Provence. On y vit peu nombreux, l'entraide est de mise, les paysages époustouflants. Naïs revient à Caméline à la suite du décès de sa mère du Covid. Elle n'a pas pu lui dire adieu et le deuil est difficile à faire. A cela s'ajoute l'échec d'un mariage, une vie professionnelle qui patine et un sentiment de régression de revenir dans ce village qu'elle a quitté jeune adulte, pensant que la vraie vie l'attendait à la ville. Le voici donc de retour, hagarde et perdue, sur l'exploitation de sa mère qui était productrice de lavande.

S'installer ? Reprendre l'exploitation ? Pour cela Naïs va devoir faire un vrai parcours dans sa tête, accepter de remettre en question tout ce en quoi elle croyait. Saisir le bonheur autrement. Le parcours sera d'autant plus délicat à faire que l'amour s'en mêlera, évidemment. Entre Arthur le vacancier bruxellois avenant et charmant et l'insaisissable Gabriel, il faudra bien chosir.

Aurélie Haderlé qui a elle-même trouvé le bonheur en Provence signe avec ce roman une véritable déclaration d'amour à sa région d'adoption. Elle en célèbre la lumière, les paysages, les habitants. A travers le personnage de Gabriel, murailler de métier, l'autrice se positionne aussi comme défenseuse d'un patrimoine et d'un savoir faire dont elle soutient le caractère essentiel à notre époque, celui des maisons en pierre sèche.

"[Les maisons en pierre sèche] Ce sont des édifices extrêmement importants. Montés sans mortier ils favorisent l'écoulement de l'eau, la ralentissent, évitent les phénomènes de torrent ce qui permet aux nappes phréatiques de se recharger. Ce sont des ouvrages qui durent dans le temps, qui consomment peu d'énergie, puisqu'on prélève les pierres sur place pour les monter, les pierres locales qui s'adaptent parfaitement au paysage. Et dans les creux, il y a tout un tas de niches écologiques qui peuvent s'installer. Ce dont j'avais envie de parler dans ce roman, au-delà de ce personnage, de sa trajectoire, des histoires d'amour, c'est aussi de la Provence et de ce patrimoine-là." Aurélie Haderlé

Un été à Caméline d'Aurélie Hardelé, ed. Presses de la cité, Coll. Terres de France.