Avec Francois Collinot, Gestionnaire des collections et Iris Bourdareau, Médiatrice culturelle

Créé en 1983, le musée archéologique du Val-d'Oise conserve plus de 35 000 objets. Il en expose 3 000 au fil d'un parcours reliant la Préhistoire à l'époque contemporaine.

Des blocs sculptés du sanctuaire antique de Genainville, reconstruit au milieu du IIe siècle de notre ère, aux statues en béton du pavillon soviétique érigé à Paris en 1937 pour l'Exposition internationale des Arts et Techniques de la Vie Moderne, récemment retrouvées dans une glacière du château de Baillet-en-France, les chefs d'œuvre foisonnent !

Tout au long de l'année, une programmation riche et variée permet à tous de découvrir et d'apprendre tout en s'amusant : visites, ateliers, conférences... L'exposition temporaire est adaptée à tous les publics, même les plus jeunes.

La Passerelle, de la fouille à l’exposition, né de l’imagination de l’entreprise Le Toucher Minuscule, est un nouvel espace dédié au jeune public. De la recherche à la prospection en passant par la valorisation, tous les maillons de la chaîne archéologique sont reconstitués. Les enfants se mettent tour à tour dans la peau d’un archéologue engagé sur une fouille, d’un chercheur travaillant dans un laboratoire, d'un conservateur de musée commissaire d’exposition. À chaque étape, de multiples observations, analyses et manipulations leur permettent de décrypter un site archéologique du Val-d'Oise.