A la découverte de l'estran sur l'île de Ré

Connaissez vous la vie de l'estran ? Cette partie du littoral recouverte à marée haute et découverte à marée basse est le fantastique terrain de jeu de nombreuses espèces animales et végétales.

Sur l'ile de Ré, Saphia transmet sa passion du milieu marin depuis plus de 20 ans. Elle a crée l'Estran Animé et emmène chaque jour des groupes en balade sur cette partie du littoral. A marée basse, voici notre terrain de jeu entre le phare de Chauveau et la thalasso de Sainte Marie. Une grande virée riche en informations pour devenir un pêcheur à pied responsable !

Découverte d'une écluse à poisson. Attention, zone interdite si vous n'êtes pas accompagné d'un guide ! - Aurélie Police

Les bons gestes sont rappelés par Saphia tout au long de la balade : toute pierre retournée doit être remise en place, afin de préserver la microfaune, base de la chaîne alimentaire. De même, pour chaque espèce, attention aux quantités maximales ! 5 kg par pêcheur et marée, toutes espèces confondues. Tout le long du littoral, vous trouverez une centaine de panneaux positionnés aux entrées des sites de pêche à pied de loisir, pour sensibiliser les pêcheurs aux réglementations et aux bonnes pratiques. Et indispensable : la fameuse réglette, que vous trouverez dans toutes les offices de tourisme du bord de mer, de Royan à La Rochelle, en passant par les îles !