Comment préparer une sortie en famille à vélo en sécurité ?

Les journées rallongent, le soleil brille, les oiseaux chantent... Bref, la période est parfaite pour penser et préparer les sorties en famille à vélo en toute sécurité !

Et pour bien préparer sa sortie en famille, il y a de vraies bons réfléxes à avoir :

Tout d’abord sachez que les enfants, qui ont moins de 8 ans , ont le droit de faire du vélo sur le trottoir .

, ont le droit de faire du . Partout en Île-de-France et même à Paris, il y a des espaces protégés des voitures sur lesquels votre enfant peut s’entrainer : la Place de la République, les rues aux écoles ou encore des voies vertes.

des voitures sur lesquels votre enfant peut s’entrainer : la Place de la République, les rues aux écoles ou encore des voies vertes. Sur une voie ouverte à la circulation : placez-vous derrière votre enfant et légèrement à gauche . Vous pourrez ainsi le protéger des autres usagers mais aussi anticiper pour lui en ayant un angle de vue plus grand.

. Vous pourrez ainsi le protéger des autres usagers mais aussi anticiper pour lui en ayant un angle de vue plus grand. Aux intersections : placez votre enfant entre le trottoir et vous, indiquez-lui ensuite la marche à suivre.

Autre conseil, ne visez pas la performance, notamment pour les premières sorties. L’erreur que nous faisons souvent c’est de se fixer un objectif de destination, avec aussi des contraintes d’horaires. Les premières fois, préférez promettre "on va se promener et se trouver une boulangerie" plutôt que "on va aller chez ce glacier" que vous pourriez ne pas atteindre.

Une bonne balade nécessite donc une bonne préparation : n'oubliez pas la gourde (même si votre enfant déclare qu'il n'aura pas soif), une petite collation (même si votre enfant déclare qu'il n'aura pas faim) et des options vestimentaires (là aussi, même si l'enfant déclare qu'il n'a ni trop chaud, ni trop froid). Et bien évidemment : n'oubliez pas le casque, aujourd’hui la loi exige qu’un enfant de moins de douze ans sur un vélo (son vélo ou le votre si vous le transportez) porte un casque. Enfin : préférez les chaussures fermées comme des baskets.

Il ne reste plus qu'à choisir un lieu de promenade et là aussi Jérôme a quelques conseils pour vous à retrouver dans notre podcast !