Girls On Wheels : le vélo, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes !

On continue de démonter les clichés autour du vélo avec Jérôme Sorrel. Cette semaine : oui, les femmes aussi font du vélo et elles sont de plus en plus nombreuses !

Image d'illustration : femme sur un vélo dans les rues de Paris © Getty - Edward Berthelot / Contributeur

Elles s'appellent les Girls On Wheels ! Une communauté de femmes qui ont voulu créer un espace, un moment, rien qu’à elles après avoir constaté que le vélo est bien trop masculin : En cyclisme les femmes, représentent à peine plus de 10 % des licenciés

Pour le "vélo-loisirs" : elles ne représenteraient que 40 % des pratiquants non licenciés

Quant à l'usage au quotidien : 40 % vélotaffeurs sont des vélotaffeuses. Au fil du temps, d’une communauté "entre femmes" les "GOW" sont devenues "un groupe de vélo entre femmes et minorités de genre" et elles organisent des sorties, elles aussi tous les mercredis soir ! Pour retrouver le groupe, direction les réseaux sociaux sur Facebook et Instagram ! Sinon, leur point de rendez-vous est toujours à 20h30 métro Cité. Départ à 21h00, venez, annoncez-vous comme nouvelle participante et allez rouler. Dans notre podcast, Jérôme Sorrel vous présente Anne-Louise du collectif Girls on Wheels en revenant sur la prochaine sortie du groupe !