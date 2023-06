Grande convergence des cyclistes franciliens à Paris ce dimanche

Demain à 12h30, tous les cyclistes franciliens ont rendez-vous dans le VIIème arrondissement de Paris ! Le but ? Montrer une fois pour toutes que le vélo méritent des infrastructures dignes de ce nom !

Organisée par l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette, cette grande convergence prends son départ dans plus de 100 points en Île-de-France, pour rouler en étant encadré par des bénévoles et se retrouver Place Vauban dans le 7ème arrondissement à 12h30 avant de se lancer dans une grande balade au cœur de notre capitale.

Le but ? Une sorte de démonstration de force pour montrer aux pouvoirs publics que faire de la place aux cyclistes est plus que nécessaire et montrer qu’il y a des milliers d’électeurs potentiels qui demandent plus de considération pour le vélo.

Il y a donc plus de 100 départs différents, dans 9 départements. Pour rouler en cortège entre 5 et 50 kilomètres. Tous les points de départs sont à retrouver sur le site de la MDB . Ce ne sont pas moins de 7.000 à 8.000 cyclistes qui sont attendus à cette convergence !

Jérôme Sorrel vous explique tout dans le podcast de "Tous à vélo" !