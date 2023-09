Le Paris à vélo de Sofiane Sehili

Jérôme Sorrel, associé sur weelz.fr, continue sa série de portraits. Aujourd’hui, rencontre avec un cycliste parisien mais pas n’importe lequel puisque ce dernier est considéré comme étant actuellement le meilleur au monde de sa discipline.

Sofiane Sehili, 41 ans, est né en banlieue parisienne et vit aujourd'hui à Paris, quand il n’est pas en train de pédaler quelque part au bout du monde. Sofiane est cycliste comme nous tous, ou presque… Il s’est mis au vélo au collège pour y aller et en revenir et a continué jusqu’à ses premiers boulots.

Puis au moment de signer un CDI, impossible de se projeter dans une vie de bureau. Comme certain(e)s rentrent dans les ordres, Sofiane ressent un appel… celui de la rue et du voyage. Il devient alors coursier à vélo. Et plus il pédale, plus il se demande, jusqu’où on peut aller avec un vélo ? Où est la limite ?

Un cycliste au long-cours

Depuis 2016, il participe aux plus grandes et plus difficiles épreuves d’ultra-distance à vélo. Il est considéré comme le meilleur cycliste actuel au monde sur ce type d’épreuves.

Par exemple, fin août, il a remporté pour la 3e fois la Silk Road Mountain Race , une course qui se passe au Kirghizistan, sur 2.000 km, avec 33.000 mètres de dénivelé positif en autonomie totale et sans assistance. Le tracé emmène les coureurs dans les pierriers, en montagne, dans les plaines. Avec en journée une température pouvant dépasser 35°c, dans la nuit 0°c ou moins…

Sofiane passe la ligne d’arrivée après 6 jours, 16h et 47 minutes d’efforts… soit en moyenne 270km/jour pendant presque 7 jours. Pour se faire une idée, le dénivelé correspond à une ascension par jour d’un Mont-Blanc en partant du niveau de la mer.

Et le Paris à vélo de Sofiane ?

Sofiane a beau rouler dans les endroits les plus reculés du globe, il aime toujours autant se déplacer à vélo dans Paris et en Ile de France. Dans notre podcast, il évoque une idée de promenade, en allant explorer l’aqueduc de la Duys, ou encore des souvenirs de son métier de coursier dans la ville.

Sofiane a un conseil pour vous

A la question, quel vélo prendre pour rouler en Île de France ? Il nous répond avec une anecdote. Lors d'un séjour au Laos, il achète son premier vélo d’occasion l’équivalent d’une centaine euros. Au bout de 2 jours, le vélo part en lambeau. Il le répare avec les moyens du bord. Sa conclusion : “si on arrive à s’en sortir au milieu du Laos avec un vélo en état très moyen, rien de bien grave ne devrait vous arriver en Île de France”. En d’autres termes, prenez votre vélo et allez-y.

Infos pratiques

Sofiane évoque Komoot dans l’interview. Komoot est un service en ligne de planification d’itinéraires. Vous pouvez créer votre itinéraire ou récupérer ceux proposés par des cyclistes comme Sofiane. D’autres services du même type existent, comme Strava , Géovélo pour en citer deux autres.

Sinon, les cartes IGN sont aussi de bonnes solutions (en France au moins).

La rencontre avec Sofiane a eu lieu chez le vélociste Pédale Douce situé 12 rue Crussol 75011 Paris.