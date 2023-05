Le vélo doit faire son cinéma !

En plein Festival de Cannes, il semblait impossible pour Jérôme de ne pas nous parler de ces films qui rendent hommage à son allié du quotidien : le vélo !

Mais avant de parler du Festival de Cannes, revenons sur les nôtres, de cannes : nos jambes ! Il faut en avoir de bonnes pour faire du vélo, surtout que toutes les routes ne sont pas équipées de pistes cyclables, qui ne sont d'ailleurs pas l'alpha et l'oméga de ce mode de déplacement. Loin de là.

Le fameux plan RER Vélo, un énorme projet de pistes cyclables à travers l'Île de France finalement baptisé VIF (pour Vélo Ile de France) c’est bien, mais pas suffisant ! Les pistes cyclables vont créer le "pouvoir faire du vélo". Enfin, un jour nos auditeurs vont pouvoir faire du vélo mais il faut donc attendre, qu’une piste cyclable pousse en bas de chez eux, qu’elle soit continue, jusqu’à leur bureau, leur boulangerie, leur dentiste ou autres cours de poterie. Deux problèmes se posent avec ces infrastructures !

La première : l'attente ! L e VIF c’est 750km de pistes cyclables . La livraison accélère avec les JO, m’enfin nous n’y sommes toujours pas. Le second problème : pouvoir c’est bien. Vouloir c’est indispensable. On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif… On ne met pas sur un vélo un francilien, aussi intelligent soit-il, s’il n’a pas envie d’en faire, même avec une magnifique piste cyclable.

Et c'est là qu'on rejoint le cinéma. Jérôme en est convaincu, pour donner envie de pédaler, il faut aussi créer un imaginaire positif autour du vélo. Et le grand écran, la fiction, le documentaire sont des leviers qu’il ne faut pas négliger. Et pourtant les œuvres mettant à l'honneur le vélo ne sont pas légion. "Les triplettes de Belleville" c’était en 2004, "Le Gamin au vélo" il y a 12 ans et en 2019, "The Climb" a gagné le prix "Coup de cœur du jury" dans la catégorie "Un certain regard".

Mais bien loin de Cannes, ce weekend, à Paris à la Fondation Good Planet, se déroule la projection en avant première d’un documentaire co-réalisé par Charlotte Brunier, un film qui s’intitule "Les roues de l’avenir". Un film avec l’idée de promouvoir le vélo comme moteur de la transition environnementale, un outil pour transformer nos villes, notre territoire. Et même, soyons fous, transformer notre société. T outes les informations sont à retrouver en suivant ce lien !

Dans notre podcast, Jérôme vous donne deux autres de ses recommandations ciné autour du vélo : " Bike for Ukraine " et " Les échappées ".