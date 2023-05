Le vélo s'ouvre à vous avec le festival "Vélo in Paris"

Dès ce samedi, le Parc Floral accueille le festival "Vélo in Paris" jusque lundi ! L'occasion de découvrir ce qui se fait de mieux et des façons de pédaler autrement. Jérôme Sorrel vous explique tout !

L'idée ici est de proposer 3 jours autour du vélo et découvrir d’autres façons de pédaler, s'exprimer sur le sujet et, pourquoi pas en profiter pour tester votre prochain vélo ! Parce que le test, c'est encore la meilleure façon de se rendre compte que les vélos ont bien évolués depuis le modèle entreposé dans votre cave et qui prends la poussière ! Le jargon aussi a évolué : "moteur-central", "vélo-cargo", "gravel", "biporteur", "longtail",... des mots qui relèvent d'une langue étrangère pour un non initié et qui vous seront expliqués au fur-et-à-mesure des discussions avec les exposants.

Le festival est gratuit si vous avez moins de 12 ans, 3€ pour les 12/18 et 5€ pour les adultes. Et bonne nouvelle si vous venez en famille : une formule pour 5 personnes à 10€ est proposée. En plus de pouvoir tester et échanger, des animations sont proposées autour de diverses thématiques : table ronde, voyager à vélo ou encore les JO à vélo !

Dans notre podcast, Jérôme Sorrel vous explique comment profiter au mieux du festival en revenant notamment sur la belle idée qui vous permettra de tester en longueur un ou plusieurs modèles. Pour toutes les informations pratique, rendez-vous sur le site de l'évènement ! Et rendez-vous donc au Parc Floral jusque lundi 29 mai, 18h !