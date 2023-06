Les parkings pour vélo : ça existe et c'est gratuit !

Jérôme vous parle aussi de l’association des cadreurs de France qui organise une journée porte-ouverte ce samedi 3 juin !

L’un des freins majeurs à prendre son vélo pour se déplacer et se rendre quelque part, c'est bien la peur de se le faire voler. Ensuite parce qu’en se déplaçant le vélo, on a souvent tout un tas de petites affaires. Encore plus quand on choisi le vélo à assistance électrique. Laisser sa batterie sur le vélo quand on va flâner ou bosser, ce n’est pas raisonnable ! On assiste à un véritable trafic de ces batteries qui peuvent coûter jusqu'à 800€ dans le commerce.

Bonne nouvelle : des parkings à vélo gratuits commencent à se développer, comme au Parc des princes. Opéré par Wheelskeep, il est situé place du Général Stéfanik Paris 16 et il est gardé ! De même au Parc de Vincennes avec l'opérateur Yaka, idéal pour se rendre au festival WeLoveGreen . Vos vélos, vélos cargos seront les bienvenus. Après, 300 places pour 105 000 festivaliers, on n’est encore loin de considérer le vélo comme un transport de masse. C’est pour cela que l'on vous recommande de réserver votre place en avance juste ici ! Dans notre podcast, Jérôme vous explique comment ces parkings fonctionnent et les petits avantages qui viennent avec !

La journée porte ouverte de l’Association des Artisans Cadreurs

Nos vélos peuvent être fabriqués en usine, en série. Souvent les cadres viennent d’Asie, parfois du Portugal, rarement de France. Ils peuvent aussi être fabriqués, à la demande, par des artisans, ils soudent au chalumeau, il vous fabriquent le vélo de vos rêves. L’ACC, c’est ça, l’association des artisans qui fabriquent votre cadre, pensent votre vélo, l’assemblent, ici en France. Pour en savoir plus sur ce beau métier, l'AAC propose donc une journée porte ouverte ce samedi 3 juin. En Île-de-France, 5 sites vous donnent rendez-vous. Ils sont à retrouver sur cette carte interactive .