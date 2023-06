Les promenades en vélo, ce n'est pas que le weekend !

On a souvent tendance à cloisonner le vélo dans son utilisation ! Mais rien n'empêche la balade en pleine semaine. C'est d'ailleurs ce que vous propose le groupe "Paname Gravel Time". Explications avec Jérôme Sorrel.

On a beaucoup tendance à saucissonner le vélo dans ses pratiques. Souvent le vélo est associé à une seule pratique, un seul moment : la semaine pour aller ou revenir du boulot et le weekend pour la balade. Mais, ça va mieux en le disant, bien sûr que l'on peut rouler pour se faire plaisir et faire du sport en pleine semaine, tout en évitant la terrible circulation parisienne ! Comment ? Grace à l'arme redoutable de l'Île-de-France : ses forêts ! Elles représentent un quart de ses 12.000km² de superficie.

Chaque mercredi, une communauté se retrouve, dans un train, pour aller faire du "gravel" (un vélo de ville équipe de roue VTT). Alors pourquoi choisir le train ? Et bien pour nous emmener à l'extérieur de Paris. Ce groupe, le Paname Gravel Ride, se donne rendez-vous chaque semaine entre 19h30 et 20h dans une gare parisienne pour partir à l'assaut d'une forêt pendant 40 ou 50km sur des chemins blanc, parfois un peu sur les routes oubliées.

Dans notre podcast, Jérôme Sorrel vous explique le fonctionnement de cette belle initiative gratuite et ouverte à tous ! Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le groupe "Paname Gravel Ride" sur leur compte Instagram ou Strava, le réseau des sportifs !