Une carte papier de l'Île-de-France spéciale vélo

Avec cet outil entre les mains, vous saurez tout des chemins à emprunter pour sillonner l'Île-de-France à vélo ! Jérôme Sorrel vous la présente sur France Bleu Paris.

Son nom ne vous dira rien, mais il va changer votre quotidien de cyclistes en Île-de-France. Adrien Laplanche vient de créer une carte papier de l’Ile de France spéciale vélo ! Elle s’appelle " ODOS : Environs de Paris Cyclotourisme et randonnée ".

Certes, ces cartes sont un peu désuètes à l’heure du GPS et du numérique mais pour dessiner un parcours, la carte papier reste l'outil de départ. Et celle d'Adrien est bel et bien pensée pour le vélo : il a mis au second plan les autoroutes et autres nationales en mettant l'accent sur tous les petits chemins de traverse que l'on peut emprunter à deux roues.

Une fois la légende et les annotations comprises, cette carte confère au génie selon notre Jérôme. Tout est indiqué. Adrien a même pris le soin de mentionner les curiosités historiques, architecturales ou naturelles à ne pas manquer. Sans oublier le relief, l’ami ou l’ennemi des cyclistes. Paris est au centre. Elle couvre jusqu’à Evry au Sud, L’Isle-Adam au Nord, Meaux à l’est, Thoiry à l’ouest.

Retrouvez Adrien pour une balade !

Adrien vous donne rendez-vous à 08H20 ce dimanche 7 mai pour une grande balade depuis le Pont Saint-Louis dans le IVème arrondissement. C'est une balade de 45 km qui vous attends. C’est totalement gratuit. Tous les détails sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement.