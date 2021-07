“Dans un moment de bonheur” de Lilian Renaud, un album composé en Franche-Comté

Aujourd’hui, invité de #TousEnScène, Lilian Renaud nous présente son 4e album. Un album empreint de mélodies toujours plus folk et gospel portant les sentiments qui nous animent chaque seconde, chaque minute, chaque heure.

A découvrir également des messages fraternels, de tolérance et d’amour.

Cet album franco-anglais de 16 titres en autoproduction est composé à 100% par Lilian Renaud, avec l’aide de son ami Lee Catterson.

Le premier single "Who Do You Love", sorti le 19 mars 2021, ouvre cet album sur le thème de l’espoir qu'il voit en chaque être humain.

Quelques dates de concerts sont déjà prévues

- Vendredi 5 novembre 2021 : L’Ecrin de Talant à Dijon

- Samedi 29 janvier 2022 : Sochaux

- Dimanche 13 février 2022 : Espace René Pourny à Pontarlier

- Samedi 26 février 2022 : La commanderie de Dole

- Samedi 16 avril 2022 : Eden de Sausheim

- Samedi 14 mai 2022 : Nancy