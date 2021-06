Hoshi est de retour avec "Etoile flippante”, une réédition de son album "Sommeil levant"

Quasiment un an après la sortie de son précédent album, “Sommeil levant", Hoshi revient avec “Etoile flippante”, une réédition de ce dernier enrichie de 13 titres et accompagnée d’un documentaire qui retrace cette aventure.

Hoshi avait encore beaucoup de chose à dire !

Dans cette réédition, elle y aborde des thèmes plus personnels, comme sa jeunesse, le pardon, ses peurs et angoisses... et l’amour qui reste un sujet récurrent.

Après Gaëtan Roussel et Corinne, on y retrouve également de belles collaborations, tantôt avec un grand de la chanson française tel que Benjamin Biolay (« Pleurs de fumoirs »), un duo plus urbain avec FIVE, jeune rappeur à l’histoire inédite (« J’attends mon heure ») et un featuring avec sa Babouchka (« Mieux avant ») qui évoque le contraste des générations. C’est peut-être celui qui résonne le plus dans le cœur de Hoshi, tant ses grands-parents ont eu un rôle majeur dans son évolution en tant qu’artiste musicienne.

C’est au travers des 27 titres qui composent “Étoile flippante”, que l’on rencontre réellement Hoshi. Un album poétique et tranché, à l’image du parcours de cette artiste qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

Une tournée des Zéniths est prévue à l’automne 2021.