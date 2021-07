“Juste une embellie” de David Hare, une rencontre pleine d'Humour, d'Amour et de Passion

Dans “Juste une embellie”, David Hare, scénariste hollywoodien oscarisé (The Hours, The Reader), et dramaturge britannique nous explique ses règles du jeu à travers une confrontation, épidermique et sensible, portée par deux formidables comédiennes qui nous emmènent avec elles pour un voyage étonnant jusqu'au bout de la nuit.

Sur l’Île de Wight en Angleterre, Frances et Madeleine ont aimé le même homme. L’une est la mère de ses enfants, son ancre. L’autre une militante, passionnée et indépendante.

Mais sont-elles si différentes ?

A travers leurs confessions d’une nuit, elles vont redéfinir leurs places dans cette histoire, renverser les codes du rapport épouse-maîtresse et se réinventer.

Frances, attend derrière la porte de cette maison portuaire, elle vient chercher des réponses à toutes les questions qui la hantent. L’hôtesse, Madeleine, elle, au contraire, est emplie de réponses qu’elle n’a jamais exprimées. Les rapports homme-femme décortiqués par David Hare deviennent le reflet d’une société qui ne cesse de muter.

La pièce est à découvrir du 7 au 31 juillet au théâtre des Gémeaux dans le cadre du Festival d’Avignon