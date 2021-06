“La marge d’erreur” de Nicolas Rey dresse le portrait d’un dépressif chronique

Deux ans après son roman épistolaire “Lettres à Joséphine”, Nicolas Rey fait son retour en librairie.

“La marge d'erreur” raconte l'histoire de Gabriel Salin, 47 ans, qui apprend qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre.

Errant comme un fantôme dans un terrain vague depuis que son dernier amour l’a quitté́, aveuglé par-là dépression, assommé par la télé́, il ne trouve plus de sens à son existence et n’éprouve plus aucun désir.

Lorsque sa toux persistante se change en arrêt de mort, les dés sont jetés : cancer du poumon. L'homme hésite entre affronter et refouler la réalité. Que faire de ce compte à rebours ? Affronter la réalité ou s'asseoir dessus ? Revoir une dernière fois toutes celles qu'il a aimées ou s'arranger pour tomber amoureux une dernière fois ?

Entre désinvolture et grâce déchue, autofiction et fantaisie romanesque, "La Marge d'erreur" fait le portrait hilarant d'un dépressif chronique plein de rage de vivre qui ravira les lecteurs de Nicolas Rey et convaincra tous les autres.