Partez à la découverte de la route Napoléon avec Jean-Paul Neddeo

Une route mythique qui déroule ses 337 km à travers certains des plus beaux paysages de France.

Route de légende, incontournable, la route Napoléon figure dans le panthéon des plus belles routes du monde où l'histoire se mêle à l'incroyable diversité des paysages.

Son itinéraire est tracé sur le chemin emprunté par l'Empereur lors de son retour d'exil de l'île d'Elbe, pour reconquérir le trône de France. Un ruban de 400 km qui serpente au cœur de notre histoire et traverse dans des paysages d'exception villes et villages, entre Côte d'Azur, belle Provence et vallées alpines gorgées de soleil.

Aujourd'hui c'est le tourisme bien plus que l'histoire qui s'empare de la Route Napoléon de Gilfe-Juan à Grenoble. Cette dernière traverse les départements des Alpes-Maritimes, du Var, des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et de l’Isère.