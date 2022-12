Avant le film, the blues brothers est un vrai groupe : dan aykroyed et john belushi ont commencé comme acteurs comiques de la télévision et auteurs. C'est leur passion pour le blues qui les mène à créer aussi un groupe en rameutant la fine fleur des guitariste , bassistes et batteur lorsque l'acteur Steve Martin leur propose de faire la première partie de son one man show.

Le premier album du groupe The Blues Brothers se vend à 2 millions et demi d’exemplaires, c'est un record pour un disque de blues aux USA. Et sur scène, ils créent deux personnage : Jake et Elwood, deux blues brothers nés dans un orphelinat.

Retrouvez la suite de cette histoire en écoutant l'épisode figurant sur cette page ou bien en téléchargeant la série.