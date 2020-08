Les conseils d'un sophrologue pour une rentrée sans stress

Une rentrée zen, c'est possible grâce à la sophrologie

Le jour de la rentrée c'est un jour stressant pour chaque membre de la famille. Grâce a des techniques de relaxation valables pour les parents et les enfants, Franck Todoroff nous aide à mieux aborder cette rentrée 2020 si particulière.

Franck TODOROFF

www.coeursanteorleans.fr

Tél. 06 83 83 87 63

Intervenant pour le Club Coeur et Santé d'Orléans

Le Club Coeur et Santé Orléans est une structure locale de l'association de Cardiologie du Centre Val de Loire (ACCVL), rattachée à la Fédération Française de Cardiologie (FFC). "Notre mission est de prolonger sur le terrain les actions initiées par la FFC. Elle repose sur 3 piliers : réadaptation, prévention, éducation des gestes qui sauvent". Réeduction cardiaque de Phase 3 via des marches hebdomadaires encadrées et sophrologie, préventions des risques, formations aux gestes qui sauvent.

