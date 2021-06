Accessibilité du massif du Pilat : randonner avec un handicap

Tourisme et handicap, Parc du Pilat

Florence Costé, Parc Naturel Régional du Pilat.

Le Parc montre l’exemple pour améliorer l’accès des personnes en situation de handicap à l’offre touristique du Pilat.

Parc du Pilat

Depuis 2015, la Maison du Parc est labellisée Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicap.

Le Parc réalise également des travaux améliorant l’accessibilité à des sites d’interprétation du paysage ou de la nature du Pilat : Le Guizay, Malleval, Gimel, ….

Tourisme et handicap dans le Pilat

Les sites naturels sont étudiés pour assurer notamment la continuité des cheminements, c’est le cas des points de vue et tables d’orientation. Un travail d’animation auprès des prestataires touristiques vise non seulement à faciliter l’accès aux services comme les hébergements et les restaurants, mais aussi à le faire savoir.

Frédéric Béal, expert rando, Fédération Française de randonnée Pédestre Loire

Une idée rando en famille : le château d’Essalois dans les Gorges de la Loire

Le château d'Essalois - Crédit photo : SMAGL

Partons dans les Gorges de la Loire, pour une petite balade forestière avant de gagner le château d’Essalois, sur la commune de Chambles. C’est une balade très facile de 1h30 (moins de 5 km).

Le départ se fait depuis le parking en terre située à la fin de la petite route d’accès à Essalois.

La balade, balisée en jaune, part d’ailleurs en sens inverse de la piste.

Il faut d’abord faire un petit tour parmi les forêts de pins sylvestres. Et pour gagner le château d’Essalois, il faudra grimper une montée régulière… Du château, le retour s’effectue en quelques minutes par la piste de terre…

Depuis ce mois de juin, le château d’Essalois n’est plus du tout vide ! Il est désormais devenu un centre d’interprétation des Gorges de la Loire , désormais l’intérieur du château est équipé en plusieurs salles d’expo pour pour en savoir plus sur les gorges de la Loire

Salle d'expo château d'Essalois - crédit photo : SMAGL

En juin, les salles d’expo sont ouvertes les mercredi, vendredis, samedi et dimanche

Petit bonus : si les conditions d’accueil le permettent, on peut désormais monter sur la toiture terrasse du château !

Terrasse du château d'Essalois - Crédit photo : SMAGL

Ce sera l’occasion d’admirer le panorama sur les Gorges de la Loire : en particulier le barrage et l’île de Grangent.

Les gorges de la Loire - crédit photo : SMAGL

L’entrée au château d’Essalois est – comme avant gratuite – et on peut toujours grimper au sommet de l’une des tours.

Les grilles de l’enceinte du château restent ouvertes – comme avant – tous les jours de 10h à 18h.

Cette balade constitue le circuit n°10 d’un guide de randonnée : le topo-guide « le Gorges de la Loire à pied ».

Claire Van Kinh, historienne et écrivaine Ligérienne.

Savez-vous ce qu'est l'Ordre des Camaldules ?

Claire Van Kinh

Le hameau des Camaldules Copier

L'histoire du hameau des Camaldules racontée par Claire Van Kinh