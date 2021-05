Dépaysement garanti : rando itinérante entre Loire et Haute-Loire

Une rando évasion , deux jours en itinérance entre Loire et Haute-Loire : Source et Gorges de la Loire au départ du Pertuiset à Unieux. Balades dans le Pilat : veillez à respecter la nature.

Fred Béal, Fédération Française de Randonnée pédestre de la Loire

Dans le sud des Gorges de la Loire, Source et Gorges de la Loire : entre Loire et Haute-Loire

Partons pour une rando de 2 jours au départ du Pertuiset à Unieux. On peut y aller en voiture ou – pourquoi pas en bus (plusieurs lignes de la STAS desservent le Pertuiset) -.

Il faut suivre le GR de pays des Gorges de la Loire, balisé en jaune-rouge et faire une boucle de 2 jours de 31 km d’une rive à l’autre des Gorges de la Loire, avec une escapade dans le département de la Haute-Loire….

Etape 1 : 22 km

Le pont du Pertuiset - crédit photo SMAGL

Cette première étape, de 22 km, est la plus longue des 2 jours. On va traverser la Loire au Pertuiset pour passer en rive gauche et on va tout de suite grimper pour gagner le plateau de St-Maurice-en-Gourgois avec 350 m de dénivelé à grimper….

La chapelle, Saint-Maurice en Gourgois - crédit Jean-Marie Peault

Une fois arrivé sur le plateau : on va cheminer tranquille et passer plusieurs hameaux de la commune de St-Maurice. Il faudra être patient avant d’arriver au bourg de St-Maurice-en-Gourgois et d’y casser la croûte vers midi.

L’après-midi, on continue sur le plateau, mais cette fois dans le département de la Haute-Loire et en bordure de plateau avec de beaux points de vues sur les Gorges de la Loire.

Au hameau d’Emilieux, on va entamer une longue descente pour rejoindre Aurec-sur-Loire. Pour la nuit, les hébergements ne manquent pas à Aurec-sur-Loire : vous avez le choix entre 5 hébergements répertoriés !

Etape 2 : 9 km

Vous pouvez commencer cette étape en flânant ! On traverse la Loire sur une passerelle pour rejoindre la rive droite du fleuve et on peut improviser une petite visite du bourg historique d’Aurec-sur-Loire , admirer des fresques murales, le château du Moine sacristain qui abrite un étonnant musée associatif ou le parc du château seigneurial..

Puis on emprunte le chemin des pêcheurs en bord de Loire, puis on remonte le cours de l’un de ses affluents : la rivière de la Semène.

On traverse sur un pont cette rivière, puis le hameau de Semène avant de revenir dans le département de la Loire.

On parcourt ensuite la commune de St-Paul-en-Cornillon et on va grimper jusqu’au portes du château de Cornillon perché sur son rocher.

Saint-Paul en Cornillon - crédit photo comité Loire FFRandonnée

Plus d'infos dans le topoguide "Sources et Gorges de la Loire"

Florence Costé, Parc Naturel Régional du Pilat

Champs Pilat - .

Le printemps est arrivé, c'est la période des foins dans le Pilat.

Au cours d'une balade, veillez à respecter la nature : surtout ne pas aller au mileux des herbes hautes par respect pour les exploitants agricoles !

Quelques rappels pour protéger la nature :

Le camping pratiqué isolément est interdit dans les secteurs protégés

Les feux sont interdits.

Dans le Pilat, la pratique non motorisée des chemins est privilégiée.

Belles balades à tous !

