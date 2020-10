Des randos itinérantes : Haute-Loire et Pilat, un label vignobles et découvertes dans le Pilat

Le Parc Naturel Régional du Pilat propose un nouveau label : V et D = destinations oenotouristiques. Deux randos itinérantes des FFRP , 5 jours dans le Pilat et 2 à 3 jours pour relier La Chaise Dieu au Puy en Velay.

2 à 3 jours , une rando itinérante, La Chaise Dieu / Le Puy en Velay. Brice Arnaud FFRP Haute-Loire

Allègre

À 1082 m d’altitude, surplombant de vastes forêts de résineux, l’abbatiale de La Chaise-Dieu (fondée en 1043 par Robert de Turlande) apparaît comme un havre de sérénité.

La Chaise-Dieu

Rando itinérante, 5 jours dans le Pilat, Fred Béal, FFRP Loire

Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre, nous avons organisé un séjour itinérant dans le Parc naturel régional du Pilat.

Le contexte n’était pas très favorable : le contexte du COVID + une météo qui a décidé de se mettre à la pluie et au vent !

Nous avons fait une itinérance d’environ 80 km en 5 jours dans le Parc naturel régional du Pilat. Nous sommes partis le lundi de Rochetaillée en direction du Gouffre d’enfer et du Grand Bois. Le mardi, nous avons randonnée du côté de la tourbière de Gimel, du Mont Panère et de la forêt de Taillard.

Après une escapade en Haute-Loire et en Ardèche, nous sommes renvenus le mercredi vers Bourg-Argental. Le jeudi, c’était la grosse étape avec la montée sur les crêts du Pilat, en passant par la chapelle de St-Sabin et le crêt de l’Oeillon.

Le dernier jour, le vendredi, nous sommes revenus vers Rochetaillée.

La pluie très forte nous incité à terminer notre périple à l’auberge de la Barbanche, bien au chaud et sec !

Vignobles et découvertes dans le Pilat : Florence Costé, Parc Naturel Régional du Pilat.

Le label Vignobles & Découvertes est attribué pour une durée de 3 ans par Atout France à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques multiples et complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et dégustation, musée, événement lié au vin,...) et permettant au client de faciliter l'organisation de son séjour et de l'orienter sur des prestations qualifiées.