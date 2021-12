“A mains nues” de Leïla Slimani et Clément Oubrerie

Je dois bien l’avouer, je n’avais jamais entendu parler de Suzanne Noel. Médecin spécialisée dans la reconstruction faciale des "gueules cassées" pendant les 2 guerres et féministe avant l’heure, Suzanne Noel fait l’objet d’un ouvrage magnifique, en 2 tomes, sous forme de BD, intitulé “A mains nues” et publié chez Les arènes BD. Les textes sont signés Leïla Slimani (prix Goncourt 2016) et les illustrations, le graphisme, Clément Oubrerie.

On découvre le travail, l’entêtement même, à s’imposer dans le monde essentiellement masculin de la science, avec un talent inouï. Elle ne se contente pas d’apprendre son métier de médecin, de chirurgien ! Elle créée même les instruments qui lui sont nécessaires pour opérer plus précisément, comme le craniomètre, toujours utilisé de nos jours et développe des techniques de reconstruction.

Veuve pendant la 1ère Guerre, elle se remarie avec un amour de jeunesse jusqu’à ce que cet homme ne se suicide en 1924. Pour que le drame soit total, elle perd sa fille unique de la grippe espagnole en 1922. On dirait du Zola, mais c’est le destin tragique de cette femme brillante, qui la pousse à s’investir corps et âme dans sa vocation.

Voilà pour la présentation de l’héroïne de cette BD, qui a reçu, cela dit en passant, La Légion d’Honneur en 1928.

Et c’est donc son histoire que l’on suit dans cette BD, son parcours, une époque, racontés magnifiquement par Leïla Slimani qui s’est passionnée pour cette femme dont l’obsession était de se libérer du joug des hommes.

A noter les superbes illustrations de Clément Oubrerie, qui donnent vie à Suzanne Noel. 2 tomes, et on pourrait lui en consacrer un 3e tant sa vie est passionnante.

Ne passez pas à côté, c’est une magnifique biographie un poil romancée que je vous propose de découvrir.