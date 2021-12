“La mystérieuse enquête de princesse chouquette” de Mim et Romain Guyard

Je vous propose aujourd’hui un livre vraiment sympa. Rien que le titre déjà : “La mystérieuse enquête de princesse chouquette”. C’est une histoire de Mim illustrée par Romain Guyard et publiée chez Fleurus.

Je vous raconte un peu la trame : Princesse Chouquette est embêtée. Figurez-vous que dans son château aux mille délices, elle s’aperçoit que Miette a disparu ! Miette c’est la petite chatte de Princesse Chouquette.

Princesse Chouquette va donc se lancer dans l’enquête, en perturbant le travail du Chef Millefeuille occupé à préparer 200 crêpes pour le gouter, au grand dam de Dame tatin, sa gouvernante. Mais personne ne l’a vue. Pas même le roi Babaorum…

Sans dévoiler la fin, je précise quand même que tout ira bien pour la petite Miette.

L’histoire est mignonne, mais le livre lui-même est très sympa aussi. Comme toujours chez Fleurus, on va bien au-delà du simple plaisir de la lecture. Tout au long des pages, l’enfant va ouvrir des “flaps”, c’est-à-dire des petits onglets, des petits rabats, sous lesquels se cachent, soit un indice, soit une pensée, soit un complément de conversation.

C’est très ludique et très mignon. L’histoire est belle, les illustrations très sympas, colorées et vivantes.

Un mot de l’auteur ! Mim est traductrice d’une soixantaine d’ouvrages et s’est lancée dans l’écriture et c’est tant mieux car elle a beaucoup de talent et de succès.

Romain Guyard, lui, est l’illustrateur. Sa biographie précise qu’il est le père de la jolie “Fée crayons” et du valeureux chevalier "Keskecé". Tout un programme ! Il avait donc toute sa place dans cette jolie histoire.