La nouvelle édition "13 à table" des Restos du cœur

Comme chaque année, sur France Bleu, radio partenaire des Restos du cœur choisie par les bénévoles, nous mettons un coup de projecteur sur la nouvelle édition de "13 à table".

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, "13 à table" est un recueil de nouvelles, signées, offertes, par les plus grands auteurs du moment. Parmi eux : Tatiana De Rosnay, Jean-Paul Dubois, Leïla Slimani, Françoise Bourdin, François Morel, Tonino Benacquista, Agnès Martin-Lugand, et même Cyril Lignac qui s’est prêté au jeu. Quant aux illustrations, on les doit, comme souvent, à Riad Sattouf.

Dans la liste des auteurs fidèles parmi les fidèles, il y a Karine Giébel, à qui j’ai demandé pourquoi cette fidélité, pourquoi le rendez-vous avec les Restos était important pour elle.

"13 à table" est aussi important pour l'association. Parce que chaque année, la vente d’un exemplaire au prix de 5 euros en édition Pocket, donc facilement accessible, représente 4 repas offerts.

Sans vouloir vous noyer dans les chiffres, sachez que chaque édition permet d’offrir plus de 4 millions de repas.

Le thème de ce nouveau "13 à table" : les meilleurs souvenirs de vacances.

"13 à table" est disponible depuis le 5 novembre 2021, aux éditions Pocket, et il coûte 5 euros.