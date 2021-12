“Les petites” de Nathalie Bianco

Je dois avouer que si l’attachée de presse de la maison d’édition ne m’avait pas proposé sa lecture, je serais passée totalement à côté, et c’eut été dommage. Ça s’appelle "Les petites”, c’est signé Nathalie Bianco, et c’est publié chez Sixièmes éditions.

Alors l’histoire nous ramène au début des années 80, à Villeurbanne dans une cité dite "populaire". Un groupe de toutes jeunes filles d’une dizaine d’années (inséparables) se rêve en enquêtrices. Leurs modèles ? Les drôles de dames, série phare de ces années-là et "Fantômette”, héroïne de leurs lectures.

En guise de téléphone, 2 pots de yaourts liés par une ficelle, des instruments nécessaires à leurs enquêtes imaginaires sortis de Pif Gadget, elles sont les "petites" du quartier. C’est comme ça qu’on les surnomme. Faouzia, Myriam et Kadi mettent du soleil et des éclats de rire dans leur cité.

Comme toujours, la vie va se charger de les séparer, et chacune va devoir affronter difficultés, malheurs, et drames. Lorsqu’elle a 15 ans, Kadi va quitter la cité et Villeurbanne, pour vivre à Paris. Les liens se coupent, chacune va suivre son chemin tant bien que mal. A 50 ans, le besoin de se retrouver se fera sentir. Leur vie d’adulte n’est pas simple. Elle est marquée par la maladie, les violences conjugales, l’alcoolisme ou encore de résilience, de renaissance.

Ces "petites" nous touchent, nous font rire, nous émeuvent, elles nous ramènent à notre propre enfance et à ses rêves, et ce que la vie décide d’en faire. Ce roman est un regard sur la société, ses évolutions, ses peurs, et ce que l’on peut garder de son enfance. Un roman qui sent bon la fraternité.

On alterne entre passé et présent. L’écriture est belle, plein de sensibilité.

A noter que c’est le 3ème roman seulement de Nathalie Bianco. A l’origine consultrice et formatrice, cette maman de 3 ados vit dans la région Lyonnaise et consacre désormais de plus en plus de temps à l’écriture. Pour notre plus grand plaisir.