"Ma petite biscuiterie” de Christophe Felder et “So far away” de Nicolas Peyrac

On commence avec ce livre qui pèse lourd, gorgé de recettes très alléchantes : "Ma petite biscuiterie”, signé de Christophe Felder et Camille Lesecq, publié aux éditions de La Martinière.

190 recettes de gâteaux gourmands en fonction de vos besoins ou des moments. Par exemple, sur la table du dimanche, le roulé à la fraise ; pour les grandes occasions, le biscuit aux fruits ; sur les tables de fêtes, et on est en plein dedans, les cœurs de chocolat aux épices ou encore les Bredele Mendiants. Pour un simple petit creux ou un goûter : les sablés choco noisettes...

Tout cela bien sûr, avec la promesse de Christophe Felder, de les réussir dans votre cuisine. Ecoutez d’ailleurs dans notre podacast, le pâtissier, ancien chef au Crillon à Paris, aujourd’hui installé dans sa région natale, l’Alsace, parler simplement de son métier.

Le livre est magnifique, les illustrations et les photos très belles, les recettes accessibles. Bref c’est un très beau cadeau à faire (ou à se faire !).

Et puis, je vous conseille un de mes coups de cœurs de ces dernières semaines… Un magnifique livre de photos signé Nicolas Peyrac, et sorti chez Ramsay. Il entre totalement dans la catégorie des beaux livres à offrir à quelqu’un qui aime les voyages, les sourires, les visages, les nuages, les ciels, les regards, la nature, les villes, les quartiers, les maisons… A quelqu’un qui aime l’autre finalement, qu’il soit à des milliers de kilomètres, ou tout près de chez lui.

Car c’est tout cela que l’on retrouve dans ce fabuleux livre de photos. L’autre. Dans ses différences et dans ce qui nous réunit. Sorte de prolongement de ce qui fait la force et la marque de fabrique de Nicolas Peyrac.

Chanteur, compositeur, interprète, romancier de talent, ça, on savait déjà. Photographe qui saisit l’instant avec sensibilité, comme le regard qu’il porte sur le monde depuis quelques décennies maintenant, ça, vous allez le découvrir au fil des pages de ce livre, “So far away”.

Encore une chouette idée de cadeau à souffler au Père Noël !