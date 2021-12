“Pierre et le loup” de chez Maison Eliza

Absolument ! Un "classique" au sens propre du terme déjà, puisqu’il s’agit du conte musical de Serge Prokofiev, “Pierre et le loup”, et puis parce que cette histoire reste universelle.

En quelques lignes, un rappel de l’histoire : Pierre, petit membre de la jeunesse communiste soviétique, vit avec son grand-père, à la campagne. Un jour, un canard profite de la porte du jardin ouverte pour s’échapper et aller nager dans la mare voisine. Il se dispute avec un oiseau, et réveille la convoitise du chat. Pierre intervient pour le chasser et protéger le canard, mais se met lui-même en danger à cause du loup qui rode.

Le but de ce conte musical est d’initier les enfants aux différents instruments de musique, car chaque personnage est associé à un instrument. Par exemple, l’oiseau : la flûte traversière, Pierre : le quatuor à cordes, le chat : la clarinette, les chasseurs : timbale et grosse caisse… Ecoutez dans notre podcast ce que ça donne.

Je précise que l’histoire est racontée par Dominique A, que la musique est interprétée par l’Orchestre National des Pays de la Loire, et les illustrations sont signées Lilie La Baleine.

Le livre est édité chez Maison Eliza, c’est son nom ! C’est une maison d’éditions solidaires, qui pour 5 livres vendus, offre un livre à un enfant n’ayant pas accès à la culture.

Les livres sont édités sur du papier issu de forêts gérées durablement. Et les livres, (ici, livre-CD) sont de belles qualités et intelligents. Ça en fait des qualités, non ?

Un très très beau cadeau à faire aux jeunes enfants à partir de 2 ans !