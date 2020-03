France Bleu Provence met à disposition sa plateforme logistique pour mettre en contact producteurs et consommateurs. On vous explique tout !

100% Solidaire : France Bleu Provence aide les producteurs et les consommateurs !

producteurs et consommateurs ensemble

Vous êtes producteur de fruits et légumes, épicier, éleveur, boulanger et pouvez livrer à domicile ? Ou vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer et avez besoin de courses ?

France Bleu Provence vous propose sa plateforme logistique mobile, un mini site consultable depuis votre mobile et/ou votre ordinateur pour vous aider dans votre quotidien.

Comment ça fonctionne ?

Connectez-vous à la plateforme via ce lien.

Remplissez le formulaire qui vous correspond, via le bouton "à vous de jouer" :

"Je propose" : si vous êtes producteur, épicier, boulanger, etc.

si vous êtes producteur, épicier, boulanger, etc. "J'ai besoin de" : si vous avez besoin de fruits, légumes, viande, PQ, etc

Pour retrouver la liste des proposition et/ou des demandes, cliquez sur le bouton "Les annonces".

Et si vous voulez échanger vos bons plans ou besoins en direct, cliquez sur "Chat".