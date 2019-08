4 bébés suricates sont nés au Zoo de Lille.

Lille, France

Le 27 juillet au matin, en ouvrant l'enclos, les soigneurs ont eu la belle surprise de découvrir les 4 bébés suricates. Le Zoo de Lille est habitué aux naissances de cette espèce. L'année dernière déjà, le parc avait annoncé l'arrivée de 5 nouveaux bébés. La tribu compte maintenant 13 suricates.

Anthony Dubois, le responsable animalier adjoint du Zoo de Lille nous fait découvrir les 4 bébés suricates

Chouchoutés par leur mère et toute la famille, ils sont en bonne santé. Le plus vif se montre même parfois aux visiteurs les plus chanceux.