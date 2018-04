Lac d'Annecy, France

Cette tendresse particulière pour un lac et un bateau chargé d’histoire est surtout partagée par Nicole de Buron, qui partage la vie de Jean Bruel. Ecrivaine, scénariste, Nicole de Buron est amoureuse d’un lac, d’un bateau.

Lac d'Annecy © Getty -

Mais les années 60 sont pour Le France des années de rumeurs et de polémiques. Que se passe t’il vraiment sur Le France ? Fantasmes, mensonges et rumeurs, tout se dit et se déforme. Certains le voient en casino clandestin, d’autres l’imaginent en théâtre de parties fines, comme si Le France était devenu un certain Paris que la province de cette époque envie et condamne. Ce sont ces rumeurs, largement répandues, qui vont faire du naufrage à venir, un mystère supplémentaire.

Visite du France à 42 mètres de profondeur

Le France était baigné en évitage, c'est à dire rattaché à un seul point et au gré du vent avait une position forcément très différente. C'était donc devenu une station météo pour les Annéciens, qui en fonction de l'orientation du bateau, savaient que demain ou après demain, il ferait beau ou pas.

Stéphane Santini, auteur et réalisateur du film "La mystérieuse et fascinante histoire du France"

Ecoutez maintenant l'épisode n°9 de la série radio

Le France est sauvé, mais pour autant, le reste de sa vie ne sera pas un long lac tranquille.

Le France, le dernier vapeur du lac d'Annecy - Episode n°9 Copier

La série radio est à écouter du lundi au vendredi à 6h20 et 16h30 sur France Bleu Pays de Savoie.

Sources