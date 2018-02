Yoan Fanise est le cofondateur du studio indépendant DigixArt. Installés à Montpellier depuis trois ans, ils sont aujourd'hui une quinzaine derrière les claviers et les écrans. Leur but : créer des jeux vidéo qui ont du sens.

Montpellier, France

Un petit local, trois portes au premier étage du Cap Oméga à Montpellier. C'est ici que l'on peut rencontrer Yoan Fanise et son équipe. Il est le cofondateur depuis 2015, du studio DigixArt avec une devise : "Meaningful videogames". Des jeux vidéo qui ont du sens qui comptent.

Yoan Fanise vient de l'audiovisuel. Il a appris la prise de son, la radio, les bruitages... et c'est par le son qu'il intègre le géant français du jeu vidéo, Ubisoft à Montpellier notamment sur le jeu Beyond Good and Evil. Puis il passe par Ubisoft Singapour. "Après avoir fait le jeu Soldats Inconnus, un jeu sur la Première Guerre Mondiale qui a eu du succès, _j'ai eu envie de continuer à créer des jeux porteurs de messages forts, des jeux qui ne sont pas que du fun_."

L'âge moyen des joueurs, c'est un peu plus de 30 ans. C'est pour ça que des jeux comme les nôtres peuvent exister.

Derrière l'enrobage, un message

Vous voyez le logo DigixArt sur la fenêtre à droite ? Ils sont une quinzaine à travailler au premier étage du Cap Oméga à Montpellier. © Radio France - Marion Bargiacchi

Lui est parti d'Ubisoft pour réaliser des jeux plus modestes que les blockbuster du géant français. "Grâce à des studios indépendants comme DigixArt, et les talents comme à Montpellier, on peut apporter autre chose au jeux vidéo.

En 2016, le studio sort son premier jeu, Lost in Harmony, un runner musical (votre personnage défile sur l'écran et vous devez réagir en rythme sur la musique en appuyant sur l'écran de votre téléphone). Un petit jeu et pourtant "Même si on est sur un jeu mobile, on essaie de parler d'un sujet de société ou d'un sujet qui nous touche, précise Yoan Fanise, à travers ce jeu, on parle d'une maladie pas évidente, le cancer chez les jeunes."

"On attire les gens avec un jeu musical, coloré et petit à petit on amène l'histoire. Le joueur se retrouve embarqué et se rend compte que finalement on peut parler de choses sérieuses et même assez tristes."

In fine, Yoan Fanise veut faire le lien entre le monde réel et le monde virtuel. Au travers du jeu, vous pouvez faire un don à une association.

Des parents anti-jeux vidéo

Les parents de Yoan Fanise étaient anti-jeux vidéo. "Mes grands-parents eux ne comprenaient pas ce qu'était un jeu vidéo. Pas plus tard que ce weekend, je voyais ma grand-mère qui me demandait sur quoi je travaillais... et je pense que même si c'est pas facile à comprendre quand on n'a pas connu le jeu vidéo quand on était jeune, on peut dire que c'est un film dans lequel on est actif, même si c'est très caricatural."

D'ailleurs, DigixArt ne veut pas créer des films interactifs, mais des expériences ludiques. Pour Yoan Fanise, aucun intérêt de représenter la réalité de manière fidèle dans un jeu vidéo. Il préfère une "direction artistique forte".

La matière jeu vidéo, c'est une matière vivante. Tout au long de la création, on avance, on recule, on casse , on recrée... C'est ce qui fait que ce n'est pas facile de faire un jeu vidéo.

Le succès de Lost in Harmony a permis à DigixArt de signer avec une grosse société de jeu vidéo. Le projet est encore secret, mais il s'agira cette fois d'un jeu sur console(s ?). Un jeu qui devrait se dévoiler au mois de juin prochain et qui portera sans aucun doute, un nouveau message fort.