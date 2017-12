André, grand gagnant 2017 de l’aventure de survie Koh-Lanta, prend le micro sur France Bleu Orléans, samedi 30 et dimanche 31 de 10 H à 11 H. « Grâce à Koh-Lanta, je pourrai prouver à tout le monde qui pense que je ne suis qu’un gamin, que je suis un adulte ». C’est André, jeune aventurier de 19 ans, originaire du Loiret, qui s’exprimait ainsi dans son portrait, présenté au cours de l’émission télévisée.

Il a remporté son premier défi : le jeune homme gentil, jovial, déterminé, était le favori du public, et il a non seulement gagné l’épreuve tant convoitée des poteaux, mais a aussi remporté l’aventure, le 15 décembre dernier. Avec à la clef, la somme de 100 000 euros. Le benjamin des aventuriers a accepté de raconter « son » Koh-Lanta sur France Bleu Orléans. André, de retour dans le Loiret depuis juin, avait déjà fait part sur notre antenne, de ses premières impressions – avec la discrétion qui lui était imposée – pendant la diffusion de l’émission. Immédiatement après la finale, où il a remporté haut-la-main la victoire – tous les candidats éliminés ayant voté pour lui – André a été l’invité de France Bleu Orléans, pendant une heure, en direct du marché de Noël. Ayant avoué son envie de « faire de la radio », le défi lui a été lancé sur-le-champ !

Challenge accepté !

André sera présent sur l’antenne de France Bleu Orléans, et prendra le micro, samedi 30 et dimanche 31 décembre. Pendant une heure, chaque jour, André fera le bilan de son année 2017, et des événements qui l’ont marqué. Il nous parlera de ses coups de cœur musicaux, tel Ed Sheeran, qu’il a écouté en boucle, dans les trains, dans les avions, les bateaux, les bus, avant et après Koh-Lanta. C’est loin, les îles Fidji ! Il faut savoir que si l’aventure a duré 41 jours, André a été parti durant 50 jours !

Il nous parlera aussi du sport dans le Loiret : le rugby bien sûr, sa passion, que lui-même pratique au RCO (Rugby Club Orléans) , mais aussi de tous les sports. Il partagera avec nous ses coups de cœur cinéma : Star Wars et Coco – en raison de ses origines mexicaines !

Il racontera les manifestations du Loiret, auxquelles il a participé : les Fêtes Johanniques, la Fête de la Musique, le Festival de Loire. Il reviendra bien évidemment sur son Koh-Lanta, nous fera découvrir l’envers du décor, ce qui l’a marqué, et ce que l’aventure a changé en lui.

Il nous parlera du « chef d’orchestre » de l’aventure, Denis Brogniart, de sa bienveillance envers lui. Il nous donnera ses conseils pour postuler au casting de Koh-Lanta.

Et le jeune André dévoilera ses envies pour cette année 2018 qui se profile. Notez le rendez-vous, pour rêver de poteaux vous aussi – et pourquoi pas gagner une prochaine aventure? André sera au micro de France Bleu Orléans, samedi 30 décembre et dimanche 31 de 10 H à 11 H.