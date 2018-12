Backstage avec Felkissam

Felkissam propose un folk métissé sur des mélodies où se mêlent cultures africaines et occidentales. Felkissam chante en dialecte tchadien et en français, la vie du peuple tchadien et celle du monde. Citoyen du monde, Felkissam à multiplié les rencontres au court de sa carrière. Ainsi, il a pu découvrir, développer et nourrir son âme d’artiste. Felkissam mélange la musique traditionnelle de son pays : le Tchad. De la musique moderne, un brassage de rythmes afro, de jazz et de mélodies blues saharienne.