Carine Achard en résidence aux Bains Douches

Carine Achard a passé la semaine en résidence aux Bains Douches de Lignières avec Dominique Chanteloup à la batterie et aux percussions et Philippe Carillo à la harpe électrique afin de travailler le nouveau spectacle "La traversée". La pianiste chanteuse tourangelle invite au plus beau des voyages, à bord de son bateau libre.