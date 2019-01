C'est la vie en Drôme Ardèche mercredi 2 janvier 2019

Par Philippe Costa, France Bleu Drôme Ardèche

Depuis hier, premier janvier 2019, 5 nouvelles appellations et 2 indications géographiques spiritueuses rejoignent l'inter profession des AOC côte du Rhône et vallée du Rhône. Fabien Lombard, président du syndicat de la clairette de DIE et des vins du Diois, en parle.