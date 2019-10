Changement d'heure : Piétons, cyclistes, attention aux accidents !

Alsace, France

Chaque année, le passage à l’heure d’hiver constitue l'une des périodes les plus dangereuses sur la route notamment pour les piétons et les cyclistes ! Avec la fatigue, le manque de luminosité et le changement brutal d'habitudes après l'été, de nombreux accidents surviennent à cause du manque de visibilité sur la route !

Un phénomène que l'on constate surtout au moment des heures de pointe de 7h à 10h le matin et de 17h à 20h le soir, sur les trajets habituels domicile-travail.

Depuis plusieurs années, les services de secours, les services de police et la Sécurité Routière enregistrent une hausse d'environ 40% d'accidents mettant en cause des piétons ou des cyclistes sur la période octobre / novembre, soit quelques semaines après le passage à l'heure d'hiver.

Pour en parler sur France Bleu Alsace :

Joël IRION - Brigadier chargé de la communication de la Police du Bas-Rhin

Quelques conseils pour éviter l'accident

Pour les piétons

traverser sur les passages protégés (amende de 4€ pour non-respect du code de la route)

avant de traverser, regarder des 2 côtés et vérifier l'absence d'un potentiel danger

porter des vêtements clairs et ne pas hésiter à rajouter des bandes réfléchissantes

marcher sur les trottoirs

éviter d'avoir des écouteurs ou les yeux rivés sur votre téléphone portable en traversant la route

Pour les cyclistes

respecter le code de la route et circuler principalement sur les pistes cyclables

vérifier le fonctionnement de votre éclairage (avant / arrière) avant chaque trajet (amende de 33€ en cas d'absence de lampes sur votre vélo)

de jour comme de nuit, porter un gilet rétro-réfléchissant pour être bien vu

ne pas rouler sur les trottoirs (sous peine d'amende de 135€)

respecter le code de la route et ne pas slalomer entre les véhicules

Pour les automobilistes

adapter votre vitesse en ville et à l'approche de cycliste

laisser la priorité au piéton sur le passage clouté (en cas de refus de priorité, amende de 135€ et retrait de 6 pts. sur le permis)

rouler à 1 mètre des trottoirs pour éviter de mettre en danger les piétons

rester vigilant même si le feu passe au vert : un piéton peut traverser sans regarder

laisser vos phares allumés, y compris la journée