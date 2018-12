Chocolatiers ou comédiens, ils ont fait bouger 2018 et préparent de grandes choses pour 2019 !

Deborah Reichert, directrice de l'office de tourisme du Pays de Montbéliard, Eric Vergne, pâtissier-chocolatier, Manuelle Lotz, metteur en scène et Vincent Philippe, champion du monde d'endurance moto : ils innovent et créent en Franche-Comté et débordent de projets pour 2019.

Franche-Comté, France

A l'occasion des fêtes de fin d'année France Bleu Belfort Montbéliard vous propose une émission spéciale avec les femmes et les hommes qui ont marqué 2018 en Franche-Comté ! Vous les écoutez chaque matin à 8h10 et nous avons sélectionné quatre d'entre eux pour nous raconter leur année, nous dévoiler leur projets pour 2019 et partager leur engouement et leur optimisme concernant l'avenir de notre région.

Les invités de ce dimanche 30 décembre

Deborah Reichert, directrice de l'Office de Tourisme du Pays de Montbéliard, qui vient d'organiser les Lumières de Noël

Eric Vergne, pâtissier-chocolatier, qui vient d'être récompensé pour le macaron Vergne par une institution parmi les plus prestigieuses au monde

Manuelle Lotz, metteur en scène pour la Compagnie professionnelle Cafarnaüm, qui a de nombreux projets artistique dont une tournée en 2019

Vincent Philippe, champion du monde d'endurance moto, qui vient de lancer son école de pilotage pour les enfants dès 6 ans

Au programme : de la bonne humeur, de l'échange et de l’optimisme pour démarrer 2019 en beauté !

Les franc-comtois sont formidables, la spéciale ! Dimanche 30 décembre Copier