Comment faire 100 kilomètres autour de chez soi sans livrer ses données personnelles

A partir de lundi vous pourrez donc, tout en respectant les mesures sanitaires et en pratiquant les gestes barrières qui vous protègent, partir à 100 kilomètres de chez vous sans avoir besoin d’autorisation de déplacement. Il s’agit de 100 kilomètres à vol d’oiseau ! Et cette nuance est importante : un habitant de La Roche Chalais en Dordogne peut-il venir s’oxygéner à Lacanau Océan ? Oui car si le trajet La Roche Chalais Lacanau représente au plus court 124 km par la route à vol d’oiseau ça passe facilement. Depuis Périgueux est-il possible d’aller voir de la famille à Langon ? Oui grâce au vol d’oiseau, car au plus court par la route c’est 122 km ! Mais alors comment savoir ? Des dizaines de sites et d’appli vous donnent l’information, mais je sais que beaucoup d’entre-vous se sont inquiétés et s’inquiètent peut-être toujours de la récupération des données. Quand vous vous connectez tous les sites cherchent à récupérer des informations sur vous pour les vendre ensuite. Les spécialistes disent « quand c’est gratuit, c’est toi le produit » je vous donne gratuitement car je vais revendre à prix fort l’information que je collecte. France Bleu vous donne ce matin l’appli qui ne collecte aucune donnée ! unkm.fr c’est un ingénieur girondin qui l’a développé Aymerick Dupouey (repéré via le réseau d'entraide Wanted Community) et aucune collecte de données car il l’a fait dit-il « pour apporter ma contribution pour faciliter la vie des gens dans cette période ». Et si vous devez parcourir plus de 100 kilomètres, vous pouvez sur la même appli télécharger la déclaration qui vous permet de vous déplacer (disponible aussi en anglais).

Dans le cadre de son soutien aux artistes de Nouvelle Aquitaine et afin de vous offrir une bulle de fraîcheur, France Bleu Gironde, France Bleu Périgord et France 3 Nouvelle Aquitaine organisent une série de live ! Après Tom Frager, Tidymess, Little Dood et Granny Smith, c'est le Périgourdin Tibz qui termine la semaine en Facebook Live ce vendredi 8 mai à 20h05.