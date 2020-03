Confiné(e)s avec les enfants : ca dégénère ? Sortez la charte du confinement

Une charte définie les limites pour chacun, les enfants comme les parents. Prenez ce temps d'échanges et de négociations pour un confinement plus apaisé.

J'ai découvert la charte du confinement sur mon fil facebook et je remercie sincèrement celle qui a partagé cette excellente idée. Voilà une activité à faire en famille qui nécessite échanges, réflexion, négociation (attention les ados peuvent redoutables en négociation), écriture et décoration (pour les plus petits de la famille).

La charte du confinement définit les limites pour chacun, les enfants, bien sûr, mais aussi les parents. Une charte, c'est une co-construction en famille. A l'heure du confinement, évitons les « C’est comme ça et puis c’est tout ». Apprenons à négocier avec eux sans oublier que l'on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Nous savons quand même un peu où nous voulons aller, nous les parents... Malin-malin !

La charte peut faire autant de points que nécessaires. Vous pourrez en enlever ou en ajouter au fil des jours. Je vous propose de partir sur ces 8 points.

L'heure avant laquelle on ne réveille pas les parents pour les touts petits L'heure avant laquelle il est interdit pour les parents d’éteindre la lumière le soir et de récupérer les portables Les horaires obligatoires d’école Le rangement obligatoire à adapter en fonction de l'âge (10 min par jour pour les plus jeunes, 1 jour sur 4 pour les ados ? ) Le roulement pour la réalisation des repas et la concertation pour l'établissement des menus Les enfants ont droit à un caprice (pas trop gros) par jour. Si vous avez 3 enfants, c’est la juste dose avant l’overdose. Les parents ne peuvent pas s’énerver plus d’une fois par semaine. Notre rôle, temporiser. Nous sommes l'exemple dans la maison et si nous paniquons tout le monde panique Le pyjama : les samedis dimanche et jours fériés seulement.

Vous ajoutez tout ce qui vous tient à coeur dans votre charte.

Les ados font une belle mise en page sur leur ordinateur. Les enfants qui savent écrire peuvent la recopier. Les plus petits peuvent assurer la décoration. Et vous l’affichez sur les murs.

Voilà une activité coopérative, pour essayer de proposer un cadre apaisant pour chacun.