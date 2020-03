Confiné(e)s avec les enfants : des miroirs pour jouer

Miroir oh mon miroir.. .Dis moi quel jeu je pourrais inventer avec toi et mes enfants pour passer un bon moment

Avec votre bébé

Dans un premier temps, jouer à savoir si votre enfant se reconnait dans le miroir. Posez un miroir devant lui pour qu’il se voie. Après un moment, détournez son attention pour qu’il/elle regarde ailleurs.Discrètement, mettez-lui un petit point sur le front ou sur le nez avec du rouge à lèvres et/ou du ketchup sur le front ou sur le nez. Redonnez-lui le miroir et observez sa réaction. Vers 12 mois, il remarquera le point, sans plus. Vers 15 mois, il frottera la surface du miroir pour effacer le point. A partir de 18 mois, il/elle frottera son visage pour enlever la tache. C’est le signe qu’il a compris que cette image est leur reflet.

Vous pouvez dans ce cas, proposez à votre enfant de jouer devant le miroir, mais il est inutile d’insister s’il n’en a pas envie. Le plaisir doit rester au rendez-vous.

Tenez votre enfant dans vos bras devant le miroir et dites-lui : « « Tu vois Léa/Léo ? » Touchez ensuite sa bouche et dites : « C’est la bouche de Léa/Léo. » Après quelques répétitions, demandez-lui : « Où est ta bouche? » Laissez votre enfant essayer de toucher sa bouche. Vous pouvez l’aider s’il n’y arrive pas. Petit à petit, votre bébé comprend que le miroir reflète sa propre image.

Installez votre bébé sur vos genoux devant un petit miroir. Laissez-le/la se regarder. Cachez le miroir avec une serviette et demandez-lui : « Où est Léa/Léo? » Soulevez la serviette et dites : « Elle/Il est là! » Recommencez et regardez si votre enfant cherche son image dans le miroir.

Après trois ans

Vers trois/quatre ans, vous pouvez utiliser un miroir pour jouer à faire des grimaces, à exprimer des émotions (colère, joie, tristesse, anxiété...). Vous pouvez aussi poser un miroir sur la table et le laisser jouer avec le reflet des figurines dessus. Il peut peindre le miroir avec de la gouache.

A partir de sept ans, gardez l’idée du miroir mais imaginaire cette fois ci... deux enfants face à face, l’un doit être le reflet de l’autre.. et vice versa. Le but est de faire des mouvements lents et en harmonie. Et si ils sont plus que deux, c’est un autre casse-tête, il n’y a plus de meneurs mais tout le monde doit faire la même chose... Ahah, essayez c'est un excellent travail de cohésion de groupe :) Bonne rigolade !