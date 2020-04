Confiné(e)s avec les enfants : voyagez depuis votre salon

Un brin de folie et beaucoup d'imagination pour ce jeu où l'on fait semblant de partir en voyage en famille.

La puissance de l'imagination

Organiser un voyage en période de confinement, c'est un peu comme organiser une chasse au trésor, ca demande un peu de temps et de préparation. De la puissance de l'imagination vous aurez besoin pour concevoir cet instant de jeu et d'évasion. Choisissez le pays de votre choix : en Asie, Amérique du sud, Afrique, Afrique du nord, etc... Choisissez en fonction des voyages que vous avez fait, des livres que vous avez chez vous, des accessoires éventuels, de votre connaissance de la langue du pays ou de tous critères vous donnant une porte d'entrée pour faire voyager vos enfants.

Voyager c’est découvrir des paysages, des bons p’tits plats, de la musique, des styles vestimentaires, des rituels, des écrivains, des musées. D’où l’intérêt de bien choisir son pays parce que créer une ambiance polaire dans votre salon ce sera peut-être plus difficile que de faire des tapas espagnoles.

Du décollage à l'atterrissage

Le jeu commence quand on monte dans l’avion. Vous faites le steward et/ou l’hôtesse de l’air : distribution de faux billets d’avions, consignes de sécurité, petite boisson servie à bord.

A l’atterrissage, sortez le grand jeu. Si vous avez des déguisements qui peuvent correspondre à la destination, habillez-les, lancez la musique du pays, faites une démonstration de danse... Tout ce qui est possible et envisageable pour vous.

Ensuite trouvez le documentaire qui va bien sur un site touristique du pays : les chutes du niagara sur youtube c’est possible et même filmées par un drone. Les temples d’Angkor au Cambodge, la Mosquée de Cordoue en Espagne...vous pouvez tout trouver.

Si vous avez une carte du pays, repérez les grands villes, imaginez un circuit probable un jour peut-être.

A la pause déjeuner ou au diner, atelier cuisine pour tous : tajine marocaine, fajitas mexicaine, hamburger américain, ca dépendra de votre destination. Après le repas, un film à regarder en famille pour découvrir la culture et un évènement fort dans l'histoire du pays.

Enfin, le must de la journée vous n’oubliez pas la carte postale aux grands parents qui ne vont rien comprendre ! Vous découpez un carton, dessinez et coloriez les drapeau du pays d'un côté. De l'autre côté, un p'tit mot « Bons baisers d’Espagne" " Des bisous de Suède ". Il vont halluciner en recevant ça dans leur boite à lettres dans quelque jours.

Elle n'est pas belle mon idée ? Voyager sans s’ruiner :)!