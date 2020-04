Confiné(e)s avec les enfants : impliquez vos enfants pour l'hygiène quotidienne et l'entretien de la maison

L'hygiène corporelle

Quand une famille vit confinée H24, en période de Covid-19, il devient utile, nécessaire, voire urgent, d'organiser la maison, les espaces et d'entretenir, un minimum de vie organisée et propre. Alors on continue les repères habituels : prendre des douches, se laver les dents, brosser les cheveux, changer de fringues, etc...

Et on ajoute quelques gestes indispensables en cette période. Le premier de tous : se laver les mains. Un chanteur nancéien HUGO F a lancé la chanson de la savonnette. Elle dure trente secondes, le temps idéal pour se laver les mains.

Vous pouvez aussi utiliser ces petites affiches dans la cuisine, la salle de bains pour rappeler les moments où l'on se lave les mains. Vous trouverez aussi, ici, un petit planning à cocher, ou remplir de gommettes à chaque fois que vos enfants se lavent les mains.

Et n'oubliez pas qu'en matière d'éducation, le mieux reste l'exemple. Lavez vous les mains vous aussi.

Le ménage dans la maison

Et si on les impliquait aussi dans l'entretien de la maison. Rigolo, non, de nettoyer les clenches de la maison avec du vinaigre blanc ?

Avec mes ados, avec la charte du confinement, j'ai négocié qu'ils fassent un repas chacun par semaine et deux fois par semaine ils ont une mission. Une petite heure, un mercredi après-midi pour nettoyer les interrupteurs de la maison, les tour de portes et les fenêtres de la maison, voilà une idée qui occupe le temps.

Pour les plus jeunes, une astuce pour faire du ménage un grand jeu dans la maison. Racontez à vos enfants l'histoire des "Trésmignons" et "Trèsvilains" que vous trouverez ici et partez à la chasse aux Trèsvilains avec balais, aspirateur et autres chiffons poussières.

Je l’ai déjà dit, je le répète : confinés, nous ne deviendrons pas les esclaves de nos enfants et de notre télétravail. Voici l’occasion rêvée de les responsabiliser. Et comme disent mes ados " Quand y’a qu’ca qu’a faire... finalement on y prend gout" . Honnêtement, pas certaine, que ca tienne quand le confinement sera fini :)!