Confiné(e)s avec les enfants : jouer avec le temps, les heures et les minutes

A chaque âge, sa notion du temps

Vers 3/4 ans, les enfants ont une notion très vague du temps. Dire à un enfant de cet âge, que le gâteau cuira avant 20 min ne sert à rien. A cet âge là, ce que veut un enfant c’est manger le gâteau maintenant. C’est vers 7 ans que l’enfant peut commencer à apprendre à lire l’heure. Quand ils sont ados c’est plutôt à vous de leur rappeler l’heure qu’il est pour pendre une douche, éteindre la lumière ou arrêter de faire des tic-toc parce que c’est l’heure de commencer l’école

A chaque âge, ses exercices

Pour les 3/4 ans, les maitresses utilisent plutôt la notion la routine des événements qui se répètent toujours au même moment, avec des dessins et une frise affichée sur le tableau dans leur classe. Vous pouvez, chez vous, créer un espace avec ces petites images. Ces dessins montrent l’enfant qui sort de son lit, mange, se lave les dents avec des petites horloges dessinées. Affichez les quelques part, ca vous permettra chez les plus petits de garder cette notion de temps . Vous pouvez aussi jouer à mélanger ces images pour les remettre dans l’ordre du déroulement de la journée de votre enfant.

A 6/7 ans, on commence l’apprentissage de la lecture de l'heure. Vous trouverez ici des horloges à imprimer, à recopier, à fabriquer pour poser dessus les chiffres, les heures pleines, les minutes, les aiguilles la petite et la grande. Vous pourrez jouer positionner des aiguilles. Profitez-en aussi pour faire des calculs simples : si tu mets cinq min à ranger la table et trois minutes à te brosser les dents, dans combien de temps pourras-tu jouer ?

Pour les collégiens, c'est l'occasion de refaire un peu l'histoire du changement d'heure, de réviser les méridiens, de calculer l'heure dans le monde et revoir la notion de calcul avec les heures, les minutes (additions et soustractions). Si vous vous êtes nuls en calculs d’heure et de minutes, il existe des calculatrices en ligne pour vous aider. Exemple de problèmes actuels à résoudre : si papa part faire les courses à 10h55 et qu’il rentre à 14h15 (sic!) combien de temps a-t-il mis pour faire les courses ? Pour vous inspirer et trouver des problèmes plus complexes rendez-vous ici.